L'invité actu : Vers l'interdiction de vente de mamifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires ? sur Auvio

L’OMS demande la suspension dans le monde de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires en raison des risques de transmissions de nouvelles maladies infectieuses. Comment fonctionne ce type de transmission et quelle est la différence avec des animaux d’élevage ? Est-ce que cette mesure est possible à mettre en place ? On en parle avec Eric MURAILLE, biologiste et immunologiste à l’ULB.