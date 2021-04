L'invité actu : Focus sur l'expédition "Glacialis" sur Auvio

L’expédition Glacialis, menée par une équipe de scientifiques engagés à documenter l’environnement fragile et éloigné de l’Arctique, naviguera de l'archipel des Açores à la mer de Baffin, parcourant une distance de plus de 4500 milles marins en 5 mois. Leur objectif est de documenter de manière la plus précise possible l’impact de la fonte des glaces sur les espèces marines. Améliorer la connaissance des écosystèmes arctiques permettra peut-être d'influencer positivement les politiques pour permettre aux humains et à la faune de coexister harmonieusement. Comment préparer une telle expéditio