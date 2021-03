L'invité actu : Les restes néandertaliens belges, bien plus vieux qu'on ne le pensait sur Auvio

Selon une récente conclusion d’une équipe de recherche internationale, les restes Néandertaliens belges, dont les célèbres squelettes de Spy, sont bien plus vieux que qu’on ne le pensait. Cette datation a été effectuée grâce à une nouvelle technique. Les Néanderthaliens auraient donc disparu de Belgique beaucoup plus tôt que supposés, et ne son donc plus les plus récents d’Europe. Comment expliquer cette erreur de datation ? Quelle est la nouvelle méthode utilisée ? pourquoi réévaluer cette datation ? On en parle avec Patrick SEMAL, paléoanthropologue à l’Institut Royal des Sciences naturel