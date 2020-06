Un nouveau conseil national de sécurité aura lieu ce mercredi 3 juin. Parmi les éléments discutés, le secteur de l’Horeca devrait en apprendre un peu plus sur son avenir… Une réouverture des restaurants et cafés est-elle envisageable à partir du 8juin ? Sous quelles conditions ? A quoi se préparent les restaurateurs ? On en parle avec Gaëtan POELS, patron du restaurant "Divino Gusto" à Nivelles.