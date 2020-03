L'invité actu : Comment la Croix-Rouge lutte contre le coronavirus sur Auvio

Invité dans l'actu. Sophie LEONARD. Mobilisée depuis le début de la pandémie de COVID-19 en Belgique, la Croix-Rouge intensifie ses actions pour protéger la population et préserver le système hospitalier. Fort de ses milliers de volontaires, dont 2000 secouristes, la Croix Rouge est présente dans une vingtaine de sites hospitaliers en Wallonie et à Bruxelles. Qu’est ce qui est mis en œuvre concrètement ? Y-a-t-il plus d’ambulances à dispositions ? Combien de volontaires sont mobilisés ? Pour combien de temps encore ? On en parle avec Nancy FERRONI, porte-parole de la Croix Rouge.