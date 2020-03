L'invité actu : Bernard Devos, délégué général aux droits de l’enfant sur Auvio

Invité dans l'actu. Sophie LEONARD. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La Belgique a adopté ce mercredi des mesures drastiques de confinement pour endiguer la propagation du virus. Seuls quelques déplacements sont désormais autorisés. A l’heure ou toutes les écoles sont fermées et les enfants confinés chez eux, la question de la situation des travailleurs sociaux se pose et avec eux, celle des éducateurs-trices, psychologues, assistan-e-s sociaux-ales. Leur travail s’est largement complexifié depuis l’apparition du virus. Les services résidentiels notamment sont désormais c