L'invité actu : sur Auvio

Invité dans l'actu.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La Belgique a adopté des mesures drastiques pour affronter le coronavirus. Mais ces dernières pourraient ne pas être suffisantes pour faire face à la maladie qui a déjà causé la mort de dix personnes dans notre pays et contaminé plus de 1.200 Belges. Le gouvernement Wilmes ne va pas en rester là. La Première ministre a annoncé que le kern et les régions allaient se réunir ce mardi en Conseil national de sécurité pour prendre de nouvelles mesures. Un confinement (quasi) total est à prévoir. Alors comment s’organiser ? C