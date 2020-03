L'invité actu : Emission spéciale COVD-19 sur Auvio

Dans un « CQFD » grand format de 90’, Arnaud RUYSSEN et Catherine TONERO ont approfondi ce mardi soir trois aspects de l’épidémie de coronavirus. Trois questions ont été posées à un panel de spécialistes, de responsables politiques et de responsables de la santé. Que connait-on vraiment de ce virus ? Va-t-on devoir prendre les mêmes mesures qu’en Italie ? Se dirige-t-on vers une crise économique plus grave qu’en 2008 ? Condensé des meilleurs moments de la soirée.