L'invité actu : Procès, à Schiphol, du crash du MH17 sur Auvio

4 personnes sont jugées depuis dimanche à Schiphol, près d’Amsterdam, pour le crash du vol MH17 au-dessus de l’Ukraine en 2014. Le Boeing de Malaysian Airlines était parti des Pays-Bas avec 298 personnes à bord, des Néerlandais pour la plupart mais aussi des Australiens et 6 Belges, tous décédés. L’avion a été touché par un missile alors qu’il survolait l’Ukraine et plus précisément une zone de conflit avec des rebelles pro-russes. Le procureur fédéral belge, Frédéric Van Leeuw qui se trouve à Schiphol a répondu aux questions de Sébastien GEORIS sur les enjeux de ce procès.