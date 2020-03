L'invité actu : Le secteur forestier à l'arrêt sur Auvio

Depuis le 17 septembre 2018, tout le secteur forestier et de la transformation du bois (propriétaires, entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes) est à l'arrêt dans plus de 30.000 hectares de forêts, à la suite de l'interdiction d'accès qui touche les zones infectées par la peste porcine africaine (PPA). Au total, quelques 250 emplois sont menacés, et des dizaines ont déjà été perdus. Une délégation avait été reçue le 20 février dernier par le Gouvernement Wallon pour tenter de trouver une solution, et il semblerait qu’elle ait été entendue. Une reprise condi