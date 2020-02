L'invité actu : Manifestation des agriculteur.rice.s sur Auvio

La Fédération Wallonne de l’Agriculture (avec l’Union des Agricultrices Wallonnes et la Fédération des Jeunes Agriculteurs) manifeste à Bruxelles ce jeudi 20 février à l’heure où le Conseil européen se réunit pour un sommet extraordinaire sur le cadre budgétaire pluriannuel. Les agriculteurs de la FWA revendiquent un budget fort pour la PAC (Politique Agricole Commune) post 2020. Les propositions actuelles impliquent une diminution du budget de 3,9 % pour le premier pilier et jusqu’à -15% pour le second pilier. Ces propositions ne sont pas acceptables, en particulier en regard des exigences