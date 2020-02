L'invité actu : Mobilisation du Gang des Vieux en Colère sur Auvio

Une mobilisation du Gang des Vieux en Colère sera organisée ce lundi à 10H devant le cabinet du ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine. Cette action fait face aux nouvelles procédures de contrôle de l’allocation GRAPA (Garantie de Revenus aux Personnes Agées). A leurs yeux, ce nouveau dispositif crée un nombre considérable d'inconvénients pratiques injustifiés et met une pression sur des allocataires sociaux angoissés et les facteurs. On en parle avec Michel HUISMAN, porte-parole du Gang des Vieux en Colère.