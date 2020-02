L'invité actu : 125 ans pour la FEB sur Auvio

La Fédération des entreprises de Belgique a 125 ans. Une cérémonie officielle a eu lieu ce jeudi avec plus de 2000 patrons belges, le Roi, et quelques personnalités politiques. 125 ans, donc que la FEB défend les intérêts des entreprises dans la concertation sociale face aux syndicats. Pourtant ces dernières années, cette concertation est très compliquée. Alors, à quoi sert encore une organisation comme la FEB ? Simon Bourgeois et Arianne Dufrasne sont allés poser la question.