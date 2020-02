L'invité actu : Il y a 75 ans, le bombardement de Dresde sur Auvio

L’Allemagne commémore ce jeudi les 75 ans du bombardement de Dresde, ville de l’Est du pays. Durant 37 heures, du 13 au 15 février 1945, Dresde fut bombardée par l’aviation britannique et américaine, transformant en champ de ruines la cité, alors baptisée « La Florence de l’Elbe » pour son riche patrimoine culturel. Quelque 3600 avions ont largué environ 650 000 bombes incendiaires, faisant 35 000 victimes. 75 ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, Dresde reste un symbole des horreurs du conflit et de son impact sur la population allemande, et certains historiens jugent l’attaque de