L'invité actu : Le harcèlement scolaire sur Auvio

Le harcèlement en milieu scolaire préoccupe de plus en plus les parents et les enseignants. Les brimades, les insultes et les menaces nuisent au bien-être des jeunes, et l’utilisation de l’espace numérique, avec les dérives qui en découlent, renforcent encore plus ce problème. Ces formes de violences échappent, pour la plupart du temps au contrôle des parents et enseignants. Le suicide, la semaine dernière de Maelle, 15 ans, en région de Charleroi, en témoigne encore un peu plus. Alors comment prévenir le harcèlement ? A quels signaux faut-il faire attention ? Quelle aide apporter à l’enfant