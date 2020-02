L'invité actu : Ouverture des primaires présidentielles dans l'Iowa sur Auvio

USA : C’est ce lundi 3 février 2020 que démarre le premier concours de nomination aux primaires présidentielles du Parti démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. Les caucus de l’Iowa lancent la longue saison de la course à l’investiture démocrate qui prendra fin cet été avec la nomination d’un candidat pour affronter Donald Trump. Sonia Dridi, notre correspondante aux Etats-Unis, nous explique comment fonctionne cette élection assez singulière et pourquoi l’Iowa est un Etat critique dans la course à la Maison-Blanche.