L'invité actu : Pénurie d'eau dans une région de Bulgarie sur Auvio

Depuis le mois de novembre, les 97.000 habitants de la ville de Pernik, située à 30 km de Sofia en Bulgarie souffrent d’une grave pénurie d’eau. Ils sont mis au régime sec par les autorités et n’ont accès que 6 heures par jours à une eau trouble et non potable. La pénurie de Pernik a provoqué une mini crise politique : début janvier, le ministre de l'Environnement Neno Dimov a été inculpé pour "mauvaise gestion préméditée" et contraint à la démission. Le Premier ministre conservateur Boyko Borissov a fait face à d'âpres débats parlementaires en surmontant ce mercredi une motion de censure. C