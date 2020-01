L'invité actu : L'épidémie de coronavirus en Chine sur Auvio

Invité dans l'actu. Face à la menace posée par le coronavirus, la Chine a mis en quarantaine la métropole de Wuhan, foyer de l'épidémie qui depuis décembre a contaminé plus de 570 personnes et fait état de 17 morts, selon un dernier bilan mercredi soir. Toutes les personnes décédées ont succombé à Wuhan ou dans sa région. L'OMS a repoussé à ce jeudi son estimation du risque posé par ce virus et doit prochainement décider s’il constitue une « urgence de santé publique de portée internationale ». Compte-rendu de la situation avec Zhifan LIU, notre correspondant à Pékin.