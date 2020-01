L'invité actu : Le nouveau virus mortel en Chine sur Auvio

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’apprête à tenir une réunion d’urgence pour traiter de la question de ce mystérieux virus détecté en Chine, ayant causé la mort d’une sixième personne ce mardi. Le virus, de la famille du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), touche désormais plusieurs grandes villes du pays – dont Pékin et Shanghai – et trois autres pays d’Asie : Japon, Corée du Sud et Thaïlande. En plein chassé-croisé dans les transports avant le Nouvel An chinois ce samedi, doit-on craindre une accélération des contaminations ? On en parle avec Emmanuel BOTTIEAU, de l’Institu