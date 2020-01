L'invité actu : Les inégalités explosent dans le monde sur Auvio

Les inégalités explosent dans le monde et la concentration de la richesse continue de s’accentuer : ces dix dernières années, le nombre de milliardaires a doublé et la richesse qu’ils détiennent a augmenté en moyenne de 7,4% par an. Un nouveau rapport d’Oxfam publié ce lundi, à la veille du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, révèle que les 2.153 milliardaires du monde se partagent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, qui comptent pour 60% de la population mondiale. On en parle avec Aurore GUIEU, responsable de l’équipe Justice fiscale et Inégalités chez Oxfam-Solidari