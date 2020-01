L'invité actu : Début de la campagne Iles de Paux sur Auvio

40 000 bénévoles se mobiliseront les 10, 11 et 12 janvier au profit de projets de développement qu'Iles de Paix mène auprès de milliers de familles d’agriculteurs en Afrique et en Amérique du Sud. L’argent récolté au cours de cette 50e campagne financera de nombreux programmes en matière d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. En Belgique, 22 000 élèves de l’école primaire et secondaire seront sensibilisés à la solidarité mondiale. Deux grandes nouveautés sont lancées cette année : le sac fruits et légumes ainsi que le BAP - Bon à plant