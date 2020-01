L'invité actu : Nouveaux profils de personnes dans les CPAS sur Auvio

Le constat n'est pas neuf et il touche tout le pays. De plus en plus de gens viennent frapper aux portes des CPAS. Des personnes sans revenus, des femmes seules, des personnes âgées mais aussi des jeunes et notamment des jeunes aux études. C'est le cas de Walid qui termine cette année ses études de droit. Et La ville de Bruxelles n'échappe bien sûr pas à la règle comme nous l'explique Karine Lalieux, présidente du CPAS de Bruxelles et présidente de la Fédération des présidents de CPAS de la région bruxelloise. Reportage de Marc SIRLEREAU.