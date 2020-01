L'invité actu : Les incendies ravagent toujours l'Australie sur Auvio

Le bilan des incendies qui ravagent l’Australie depuis le mois de septembre est sans appel. Plus de six millions d’hectares de terrain sont partis en fumée, pas moins de 480 millions d’animaux ont péris et le bilan humain s’élève à 24 morts. Des milliers d’habitants ont dû être évacués. Le bilan de cette catastrophe sans précédent s’élève pour le moment à plusieurs milliards, et le pire resterait à venir. On parle de la situation avec François VANTOMME, Journaliste et Rédacteur en chef du Courrier Australien, en direct sur place.