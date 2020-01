L'invité actu : Début du procès Weinstein sur Auvio

C’est l’un des procès les plus attendus de l’année 2020. Agé de 67 ans, Harvey Weinstein, comparaîtra devant un tribunal de Manhattan à partir du lundi 6 janvier. L’ex-producteur de cinéma est accusé d’agression sexuelle par deux femmes, l’une – restée anonyme – affirmant qu’il l’a violée en 2013, l’autre – une assistante de production – l’accusant de cunnilingus forcé en 2006. L’ancien magnat de Hollywood, catalyseur du mouvement #MeToo, a toujours assuré être innocent et soutient que ces relations sexuelles étaient consenties. Il encourt la prison à perpétuité. On en parle avec Aurore KESC