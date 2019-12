L'invité actu : Valérie CARDINAL, membre du Groupe Montois de Soutien aux Sans Papiers sur Auvio

Invité dans l'actu. La date du 18 décembre est celle de la journée internationale des migrants. À cette occasion, plusieurs associations, collectifs et syndicats organisent mercredi diverses actions dans plusieurs villes. Ils appellent à un "respect des droits des sans-papiers et à une politique de régularisation fondée sur des critères clairs et permanents." Sophie LEONARD interrogera à ce sujet Valérie CARDINAL, membre du Groupe Montois de Soutien aux Sans Papiers.