L'invité actu : Sophie Brems en direct de la COP 25 sur Auvio

Invité dans l'actu. Sophie LEONARD. La Cop 25 se déroule du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid. Elle désigne la 25e conférence internationale liée au dérèglement climatique et rassemble les pays signataires de la CNUCC (Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques) autour de la table des négociations. Au programme : des débats sur l’utilisation des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables, sur la réduction des gaz à effet de serre, sur les moyens de limiter la hausse des températures, etc… Où en sont les discussions à l’échelle belge ? Et au niveau i