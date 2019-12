L'invité actu : Le sommet de Paris sur l'Ukraine sur Auvio

Invité dans l'actu. Sophie LEONARD. Ce lundi 09 décembre, débute un sommet sur l'Ukraine en présence d'Emmanuel Macron, Angela Merkel, Vladimir Poutine et du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce sommet au format dit "Normandie" vise à régler le conflit dans l'est de l'Ukraine entre les Ukrainiens et les séparatistes pro-russes. On en parle avec Michel LIEGEOIS, professeur de sciences politiques à l’UCLouvain et Membre de la direction scientifique de l’Observatoire Boutros-Ghali sur le maintien de la paix.