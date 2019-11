L'invité actu : La Défense est-elle en crise ? sur Auvio

Que ce soit pour des missions nationales ou internationales, nos militaires ne sont plus assez pour assurer la sécurité des habitants du pays dont ils sont les garants. Le SLFP-Défense dénonce le manque de respect et de reconnaissance pour le personnel de la Défense. C’est l’essence même d’une armée nationale qui est aujourd’hui mise en péril. Quelles sont les raisons de ce malaise ? Que faut-il faire pour recruter plus de personnel ? Faut-il repenser le mode de fonctionnement de la Défense ? Sophie BREMS interrogera à ce sujet Boris MORENVILLE, président du SLFP-Défense