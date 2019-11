L'invité actu : ADN & enjeux éthiques sur Auvio

L’Institut belge de santé Sciensano a lancé un grand débat ADN et souhaite prendre le pouls de la société par rapport aux grands enjeux éthiques liés à l’ADN. Faut-il, par exemple, dépister les maladies génétiques du fœtus, attribuer un passeport génétique à chaque nouveau-né ou encore accepter que nos données ADN soient stockées et utilisées pour faire avancer la recherche ? Et quelles balises instaurer ? Peut-on exiger de connaître les maladies héréditaires de ses parents ou être contraint d’en informer ses propres enfants ? Pour répondre à ces questions, Sophie BREMS interrogera Chloé MAY