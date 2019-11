L'invité actu : La digitalisation du secteur bancaire sur Auvio

Avec les médias et le high-tech, la banque est l’une des trois industries les plus digitalisées.

L’avenir du secteur se joue désormais sur le terrain de la relation client et sur la capacité à offrir des services et des produits ultra-personnalisés.

faut-il encore maitriser tous les outils. Pour cela Digital Wallonia, le secteur bancaire et le réseau des espaces publics numériques de Wallonie unissent leurs forces pour faciliter le passage aux opérations bancaires de tous... On en parle avec André Blavier, manager et expert à l'Agence du numérique.