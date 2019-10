L'invité actu : Lionel DELVAUX, chargé de mission et coordinateur à la Fédération Inter-environnement Wallonie sur Auvio

Sophie LEONARD s’entretient par téléphone avec Lionel DELVAUX, chargé de mission et coordinateur à la Fédération Inter-environnement Wallonie. Ce 1er octobre, c’est l’ouverture de la chasse en Wallonie. 50 associations lancent un appel. Elles dénoncent des pratiques déviantes qui impactent la biodiversité et nos forêts, des souffrances inutiles infligées aux animaux sauvages et la restriction des forêts aux utilisateurs.