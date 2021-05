L'invité actu : Combien de belges en 2025 ? sur Auvio

L'invité dans l'actu - Perspectives d’évolution de la population d’ici 2035 : quelles tendances se dégagent du rapport du Bureau Fédéral du Plan et de celui de l’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) et qu’est-ce que ça implique concernant la politique de logement, de mobilité et l’aménagement du territoire ? On en parle avec Yves HANIN, directeur du CREAT (le centre de recherches et d’études pour l’action territoriale).