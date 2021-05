L'invité actu : Le cancer de la peau est en augmentation sur Auvio

L'invité dans l'actu :

Inquiétée par l’augmentation impressionnante de diagnostics du cancer de la peau, la Fondation contre le Cancer demande un plan d’action national. Chaque année le nombre de diagnostics augmente. Environ 40% de tous les cancers détectés aujourd’hui sont un type de cancer de la peau. Comment expliquer cette hausse constante ? Est-il possible d’inverser la tendance ? Quelles sont les causes de ce cancer ? Et les risques ? Comment prévenir, et sensibiliser au maximum ? On en parle avec la Professeure Véronique DEL MARMOL, cheffe du service dermatologie à l’hôpital Erasme