L'invité actu : La Croix Rouge appelle aux dons de sang sur Auvio

L'invité dans l'actu



La Croix Rouge appelle aux dons de sang, les stocks actuels étant dans un état critique. En cause, les prélèvements inférieurs aux prévisions depuis plus de 6 semaine, et les inondations tragiques, qui ont eu des conséquences importantes sur les prélèvements en cette période de congé d’été. Moins de 1.300 poches actuelles, là où il en faudrait 3.000 pour rencontrer les besoins des hôpitaux dont l’activité reste élevée malgré cette période de vacances. Comment renflouer les stocks ? Combien de temps faudra-t-il ? Où prendre rendez-vous ? On fait le point avec Thomas PA