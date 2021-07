L'invité actu : Départ en vacances, que garder à l'esprit ? sur Auvio

L'invité dans l'actu



La situation sanitaire se dégrade en Europe en cette période estivale. Et en matière de voyages, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Malte, qui avait décidé vendredi de fermer ses frontières aux non vaccinés, s’est finalement rétractée, imposant tout de même une quarantaine à tout ceux qui foulent le territoire. Comment y voir clair avec tous ces changements ? Que risque-t-on si l’on part ? Et surtout à quoi s’attendre à notre retour en Belgique ? Les voyageurs sont-ils mis au courant ? On en parle ce jeudi avec Sarah SAUCIN, porte-parole de Tui Belgium.