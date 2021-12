L'invité actu : Le monoxyde de carbone, un tueur silencieux sur Auvio

Le nombre de cas d’intoxications au monoxyde carbone (CO) augmente anormalement ces derniers mois. Si cette augmentation est en partie expliquée par la période hivernale, et donc par l’utilisation du chauffage, elle inquiète tout de même. D’où proviennent ces intoxications ? Comment les prévenir ? Quels sont les symptômes ? Comment les éviter ? Quels sont les risques ? On en parle Régine PIRE, pharmacienne au Centre antipoison.