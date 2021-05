L'invité actu : Le retour du pass Visitwallonia sur Auvio

L'invité dans l'actu - Wallonie Belgique Tourisme relance le 5 mai son pass touristique Visitwallonia, a annoncé lundi la ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue. Lancé dans l'optique de permettre au public de profiter des assouplissements du plan plein air qui entre en vigueur le 8 mai, il permettra l'accès à près de 700 musées, parc d'attractions, hébergements, etc. en Wallonie et a pour objectif de soutenir le secteur touristique en cette période de pandémie. On reçoit pour en parler Pierre COENEGRACHTS, directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme.