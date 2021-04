L'invité actu : Comment vérifier la provenance des antiquités ? sur Auvio

L'invité dans l'actu: Une statue italienne volée en 2011 près de Rome a été retrouvée presque par hasard par des carabiniers italiens en mission à Bruxelles. Comment des pièces volées se retrouvent-elles en vitrine des galeries bruxelloises, ce genre de situation est-elle courante ? Et comment procèdent les antiquaires pour vérifier la provenance des œuvres ? On en discute avec Patrick MESTDAGH, antiquaire et membre de la ROCAD