L'invité actu : Qu'est-ce que l'hydrogène vert ? sur Auvio

Le roi et la reine sont arrivés mercredi à Oman pour une visite officielle de deux jours centrée sur l’énergie verte. Philippe, le « Roi Vert » comme on le surnomme, veut promouvoir l’énergie durable en soutenant plusieurs projets impliquant des entreprises belges. Au cœur de cette visite officielle se trouvent les investissements du port d’Anvers et du groupe belge Deme, dans ce pays de la péninsule arabique qui a décidé de se tourner vers la production d’hydrogène vert, une source d’énergie que la Belgique, comme l’Union européenne, a inscrite au cœur de sa stratégie de décarbonation de so