L'invité actu : Qu’est-ce qu’une maladie endémique ? sur Auvio

L'invité dans l'actu.

La vague Omicron déferle sur l’Europe. Pourtant, alors que les contaminations sont en hausse en Belgique, l’optimisme semble de mise pour certains virologues. Selon Marco Cavaleri, chef de la stratégie vaccinale de l’EMA (Agence Européenne des Médicaments), avec l'augmentation de l'immunité dans la population et avec Omicron, nous avancerons rapidement vers un scénario qui sera plus proche de l'endémicité. Qu’est-ce qu’une maladie endémique ? Sur quoi ce base-t-on pour la définir ? Se dirige-t-on réellement vers l’endémicité ? On en parle avec Nathan CLUMECK, professeu