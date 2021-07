L'invité dans l'actu

La solidarité s’organise dans les régions les plus touchées par les inondations : à Liège, des infirmier.ère.s organisent des maraudes dans les quartiers de Chênée, Angleur et Kinkempois et vont à la rencontre des personnes les plus touchées afin d’offrir des soins et du soutien. On reçoit par téléphone Marc LIEVENS, à l’origine de cette initiative.