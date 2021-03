L'invité actu : Stages à Pâques: comment s'organiser ? sur Auvio

L’INVITE DANS L’ACTU. Martin BILTERIJS. Les nouvelles mesures prises par le codeco ce mercredi impliquent indéniablement une nouvelle réorganisation de plusieurs secteurs. A l’approche des vacances de Pâques comment se préparent les organismes de sports et loisirs ? Quelles conséquences pour les stages ? Comment s’organiser ? Les plus petites structures ont-elles les mêmes capacités d’adaptation que les « géants » tels que l’Adeps ou promosport ? On en parle avec Maité DE CLERCQ, coordinatrice de l’ASBL Ateliers de Colipain.