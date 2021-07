L'invité actu : Première épreuve de l'édition 2021 de l'examen d'entrée en médecine et dentisterie sur Auvio

La première épreuve de l’édition 2021 de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie aura lieu ce mardi 6 juillet, selon les modalités définies en collaboration avec les universités et le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en présentiel et de manière décentralisée. Concrètement, cet examen sera organisé au sein des universités qui proposent un premier cycle en médecine et/ou dentisterie (ULiège, UCLouvain, ULB, UMONS et UNamur). En quoi consiste cette première épreuve ? Quel taux d’inscription ? Quelle sera la suite, et quand ? A quel taux de réussite doit-on s’attendre ? Le