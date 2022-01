L'invité actu : La flambée des prix de l'énergie sur Auvio

L'invité dans l'actu



On le sait, la flambée des prix de l’énergie ne s’arrêtent plus. Et il en est d’ailleurs de même pour le carburant. Le prix de l’essence et du diesel est en constante augmentation depuis plusieurs mois déjà. Quelle explication ? Comment est calculé ce tarif en Belgique ? Quelles pourraient être les alternatives à ces carburants ? On en parle avec Jean-Benoît SCHRANS, Public Affairs et Communication Manager pour la Fédération Energia.