L'invité actu : Le mouvement canadien antivax « Convoy for freedom » sur Auvio

Parti de la côte ouest, le mouvement canadien antivax « Convoy for freedom » a pris une ampleur inattendue et paralyse actuellement la capitale Ottawa. Des centaines de camionneurs, rejoint par des milliers de manifestants, réclament la fin de la « dictature sanitaire ». Ce mouvement de grogne pourra-t-il s’installer dans la durée ? Quelle réaction de Justin Trudeau ? Quel impact chez nous ? On en parle avec Fiona COLLIENNE, notre correspondante à Ottawa.