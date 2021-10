La sensibilisation au climat commence dès l'école

L'invité dans l'actu est Nadia CORNEJO, directrice du département campagne et mobilisation du CNCD, qui gère la sensibilisation dans les écoles. L’urgence climatique n’est plus une lointaine fiction. Il est temps d’agir. C’est notamment l’avenir de nos jeunes qui se joue dans les prochaines années, les prochains mois, les prochaines semaines. C’est dans cette optique que des écoles primaires et secondaires de Wallonie, Flandre et Bruxelles se préparent pour une action collective symbolique : « Wake up for Climate ! » ce vendredi 8 octobre 2021.