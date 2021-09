L'invité dans l'actu est la neurologue Noémie Ligot

Cette semaine, pour la 42ème année, la Ligue Cardiologique Belge lance « La semaine du cœur ». Une semaine visant à sensibiliser les populations aux problèmes cardiaques. Cette édition sera dédiée aux AVC, comment en reconnaître les symptômes et comment y réagir.

On en parle avec la Professeure Noémie LIGOT, neurologue à l’Hôpital Erasme, Key Opinion Leader de la Ligue Cardiologique Belge, dans le cadre de la Semaine du Cœur, et Présidente du Belgian Stroke Council.