L'invité actu : sur Auvio

L'invité dans l'actu : au lendemain de la soirée CAP48, focus sur « Casa Clara », une des associations financées par l’opération. Cette association, dite « de répit », offre des moments de détente et de ressourcement aux parents et aux proches d’enfants porteurs d’un handicap ou d’une pathologie lourde. De plus, elle permet de rompre l’isolement de ces aidants-proches en les sortant du cadre habituel. On en parle avec Fanny CALCUS, à l’origine de l’initiative.