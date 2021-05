L'invité actu : sur Auvio

L'invité dans l'actu : Trois députés CD&V et une députée Vooruit ont déposés deux propositions de loi en vue d’interdire les châtiments corporels dits « éducatifs » tels que la gifle ou la fessée. Ceci afin d’ancrer le droit de l’enfant à des soins et à une éducation non violente et de mettre un terme à un flou juridique existant autour du fait que des châtiments pourraient être tolérés s’ils sont infligés à des fins éducatives au sein de la famille. Alors faut-il modifier le Code civil pour interdire la fessée ? Comment est-ce perçu par l’enfant ? Est-ce assimilé à de la réelle maltraitanc