L'invité actu : Les initiatives de l'UCLouvain pour le blocus sur Auvio

Pour aider les 35 000 étudiant·es, et notamment les bac1, durant le blocus, de multiples initiatives sont prises sur les campus de l’UCLouvain. Outre les aspects pédagogique et méthodologique, différentes actions ont pour objectifs de briser l’isolement des étudiant·es, de leur offrir un soutien moral ou encore de les encourager à bouger. On en parle avec Elie SARTIAUX, coordinateur du projet USS (Unlock Student Success) de l’UCLouvain et du programme Student Buddies qui permet l’entraide entre étudiants.